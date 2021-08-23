القبض على متهمين ينشطون في ترويج الحشيش الأفغاني جنوب الخرطوم





ألقت شرطة مكافحة المخدرات القبض على (4) متهمين ضبط بحوزتهم كيلو حشيش أفغاني و(11) صباع حشيش ونصف كفة حشيش (4) حبات مخدرة، بالإضافة الي ميزان حساس للوزن. واتخذت في مواجهتهم إجراءات قانونية بتدوين بلاغ حيازة تحت طائلة قانون المخدرات والمؤثرات العقلية. وبحسب صحيفة “اليوم التالي” أن المجموعة تخصصت في ترويج الحشيش الأفغاني حيث تبلغ قيمة الكيلو نصف مليار جنيه، وأضافت المصادر أن الضبطية تمت عن طريق معلومة توفرت من مصدر عن وجود شبكة بأحد أحياء جنوب الخرطوم تقوم بالاتجار في الحشيش. وبالرصد والمتابعة، تم تحديد المجموعة لتتم مداهمتهم والقبض عليهم بحيازة المعروضات، و اقتيدوا إلي قسم شرطة حي النصر بدائرة الاختصاص وتدوين بلاغ في مواجهتهم تحت المادة (15أ)،. مازال التحري جارٍ مع المتهمين وتم إرسال المعروضات إلى المعامل الجنائية توطئة لإكمال أوراق البلاغ وتقديمهم للعدالة.

الخرطوم ( كوش نيوز)