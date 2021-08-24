سهير عبدالرحيم تكتب: خالد سلك.. هذا لكم و هذا أهُدي لي





أمس نشرت رد مكتب وزير شؤون مجلس الوزراء خالد سلك عملاً بمبدأ حرية الرأي و الرأي الآخر و إرساءً لثقافة حق الرد ، وذكرنا إننا سنعقب على رده بالمستندات و بشريط (فيديو) سنبثه على مواقع التواصل الإجتماعي .

حسناً أولاً :

الإجتماع الذي ذكرته كان مع ممثل المنظمة وليس المصابين ، وهو ما رفضه المصابين كثيراً وطلبوا منك أن تتعامل معهم مباشرةً لأنه وحسب شكواهم أن رائحة الفساد بدأت تزكم الأنوف من تجاوزات هنا و هناك.

ثانياً :

المصابون طلبوا لقاءك ولم يتصل مكتبك عليهم و لم تلتقيهم إلا عقب نشر مقالنا السابق.

ثالثاً :

شكى بعض الجيران في شارع الستين من رائحة الصرف الصحي والوضع البيئي لسكن المصابين هناك ، حيث أنهم يسكنون في مبنى غير صحي يستدعي تدخل عربة الصرف الصحي مرتين في الأسبوع …الشكاوى لم تجد إستجابةً رغم أنها على طاولة مجلس الوزراء منذ أربعة شهور، بمعنى أن سكن المصابين غير لائق لدرجة شكاوى الجيران .

رابعاً :

نماذج لسكن المصابين الذين تحدثت عنهم :

١/ عهد السماني إنتهى عقد إيجار شقته وحتى الآن لم يتم دفع قيمة الإيجار..

٢/ صالح حسين تم طرده من السكن لعدم سداد قيمة السكن.

٣/ مدثر موسى يسكن في شقة عبارة عن كوشة رغم أن مناعته ضعيفة و صحته متدهورة.

٤/المصابين بالشلل يسكنون في أدوار علوية في مبان ليس بها مصاعد ، يقوم أصدقائهم بحملهم في رحلتي الصعود والنزول.

خامساً :

المكتب الطبي لأحد المنظمات (المرفوضين ) من قبل المصابين المكتب في فندق اسمه (تاج محل) وإيجار اليوم الواحد (11) ألف جنيه بمعنى (330) الف في الشهر …!! من الأولى بهذا السكن المصابين أم الموظفين الأصحاء.

سادساً :

في شريط (الفيديو) الذي سنبثه يظهر المعز عبدالوهاب مستشار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وهو يتحدث داخل مجلس الوزراء في إجتماع أن البروتكول المصري أثبت فشله ،وهو عكس إفادتكم في ردكم علينا …!!

نماذج لفشل البروتكول المصري :

١/ تفاجأ المصابين بأن البروتكول عبارة عن جلسات علاج طبيعي وليست عمليات جراحية وهو نفس ماكان يقدم لهم في السودان ، ولم يطرأ أي تحسن في حالتهم.

٢/قُدرت التحويلات المالية إلى مصر من حساب المنظمات التي تتحدث باسم المصابين حوالي مائة ألف دولار ، رغم أن المعلن أن البروتكول المصري بين رئيس الوزراء السوداني ونظيره المصري يشمل السفر والإقامة والإعاشة والعلاج …؟؟ السؤال من الذي يستلم التحاويل في مصر..؟؟ ولصالح من تحول تلك المبالغ رغم أن البروتكول مجاني .

٣/ المصابة ناهد سافرت إلى مصر على قدميها وعادت إلى السودان وقدمها مبتور.

سابعاً :

المكتب التنفيذي للمنظمات يقدر عددهم بـ (145) موظف ….!!!في حين أن الإصابات الحرجة لا تتجاوز (16) …..!! وجملة كل المصابين حوالي (200) …!!

بمعنى مصاريف و مرتبات و نثريات و مكاتب وناس مقيمين في القاهرة عددهم (145) لعلاج (200) منهم (30) تدخل جراحي .

ثامناً:

موظفي المنظمات أكثر من المرضى و مصاريفهم أكثر من علاج هؤلاء المساكين .

تاسعاً :

مصابي الشلل مضى على إصابتهم عامين وقد إمتلأ جسدهم بالقروح ، هم يحتاجون إلى العلاج وليس إلى مقر لمنظمات و مرتبات مليارية لأصحاء.

عاشراً :

تم تخصيص سيارتين من مجلس السيادة وسيارة عبر لجنة إزالة التمكين لنقل المصابين لتلقي العلاج في المستشفيات ، حسب حديث المصابين السيارات شغالة مشاوير خاصة (و نسة وضحك وشاي في شارع النيل ).

أحدى عشر :

ذكرت في ردك علينا أنه لحساسية قضية المصابين فأنكم تبعدون بما تقدمونه عن الأضواء وأجهزة الإعلام ، على الرغم من هذا قمتم بتدشين بطاقة وفاء وسط أضواء وحشد إعلامي و هيلمانه ، هذا يعني أنكم لا تعملون بعيداً عن الأضواء.

أثني عشر :

بمناسبة بطاقة وفاء هي نفس البطاقة التي قام بتدشينها الوزير مانيس والوزيرة لينا وتوقفت بعد فترة ، فقط قمتم بتدشينها تحت اسم جديد.

ثلاثة عشر:

أول شخص قمتم باستخراج البطاقة له للعلاج شخص غير مصاب.

أربعة عشر :

الـ(27) مصاب الذين ذكرتم أنكم قمتم بعلاجهم في الهند هذا غير صحيح لقد قامت منظمة (حاضرون) بعلاجهم عن طريق جمع تبرعات من السودانيين في دول المهجر.

خمسة عشر :

ذكرت أن تكلفة إعاشة المصابين مليار و ثمانمائة مليون لقد شاهدت بأم عيني المصاب صدام الذي فقد عينه و تعرض لفشل كلوي عقب فض الإعتصام شاهدته يفطر على بيضة مسلوقة و (3) قطع طعمية من دكان في الحي.

خارج السور:

يجب أن تعلم الوزير خالد سلك أنه لولا أن شكى لي المصابين و شاهدت بأم عيني معاناتهم لما عرفت حالهم ، ولكن أنت مسؤول عنهم أمام الله قبل المجتمع …وكان يجب أن تكون قريباً منهم و تستمع إلى معاناتهم دون سماسرة و وسطاء..الثوار المصابين مازالوا في إنتظار زيارتك.

صحيفة الانتباهة