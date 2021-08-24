أفراد من الجيش يعتدون على الصحفي علي الدالي والصحفيون ينددون بذلك





أقدم أمس أفراد من جهة عسكرية يرتدون الزي المدني بالاعتداء على الصحفي علي الدالي بتقاطع المركز الفرنسي مع جريدة الصحافة متوقفة الصدور، وضربوه ضرباً مبرحاً مما تسبب في فقدانه للوعي وعلى الرغم من تأكيد مستشفى الزيتونة بأن نتائج الفحوصات نظيفة الا أن الدالي بسبب الضرب الذي تعرض له لا يستطيع تحريك رأسه لثواني وتم نقله المستشفى امبريال بكرسي متحرك، ما يؤكد قسوة الاعتداء وتجمهر العشرات من الصحفيين أمام مستشفى الزيتونة ونددوا بالاعتداء الذي تم للدالي وأكدوا عدم قبولهم اي تسوية مع المعتدين.

واستنكرت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين الهجوم البربري الذي تعرض له عضو اللجنة الصحفي الزميل علي الدالي من أفراد يرجح أنهم تابعين لهيئة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش.

وطالبت اللجنة وزارة الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة وهيئة الاستخبارات العسكرية، بالتحقيق العاجل والفوري في السلوك البربري ضد صحفي مسالم سلاحه الكلمة والكشف عن الجناة الذين أخفوا أنفسهم بعد الحادث.

ونددت اللجنة في بيان لها أمس بالعملية البربرية التي قام بها أفراد الاستخبارات الذين تخلوا عن دورهم في حماية الوطن والمواطن وتحولوا لوحوش بشرية يعتدون على مدني مسالم، واصبحوا آلة قمع وترهيب أعادت للذاكرة أحداث فض اعتصام القيادة العامة والاعتداءات البشعة والقتل الممنهج الذي تعرض له المحتجون السلميون، تحركهم الانفعالات والضغائن الشخصية، وربما بذات السيناريو الذي جعل من مقرات الجيش مصدر ترهيب وتخويف للمواطنين تأتي منها الاعتداءات والقتل للمواطنين.

وأعلنت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين عن أنها ستتابع القضية قانونياً، حتى ينال الجناة العقاب الذي يستحقون، سيما وأن الاعتداء وقع قرب أحد المقرات التابعة للهيئة دون مسوغات .

صحيفة الجريدة