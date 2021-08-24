طلاب جامعة النيلين ينددون بتعليق الدراسة الى أجل غير مسمى





نفذ المئات من طلاب طب جامعة النيلين وقفة احتجاجية داخل مباني الكلية للتنديد بقرار عميد كلية الطب بجامعة النيلين الذي قضى بتعليق الدراسة بالكلية الى أجل غير مسمى، وردد الطلاب هتافات” طالب يا طالب بحقك طالب، والليلة ما بنرجع الا العميد يطلع”، وطالبوا في الوقفة باقالة عميد كلية الطب برفيسور سناء الطاهر ومن ثم تحرك الطلاب من مبنى كلية الطب الى مقر ادارة جامعة النيلين واقتحم الطلاب المبنى بهتافات” الليلة ما بنرجع الا المدير يطلع.

ودخل ممثلون من الطلاب لمدير الجامعة بمكتبه وطالبوه بالخروج لمخاطبة المحتجين الا انه رفض ورد قائلاً “أنا ما بطلع لطلاب طب” وأقرت رابطة طلاب كلية الطب في المذكرة دفعت بها الى مدير الجامعة التي تحصلت “الجريدة” على نسخه منها، بأن الوضع في الكلية متردي، يظهر ذلك في الفراغ الاداري وذكرت المذكرة ” توجد مشاكل أكاديمية تتمثل في نقص القاعات وتراكم الدفع وتوجد بالكلية في الوقت الحالي ست دفع نشطة يتقاسمون أربع قاعات تضيق عليهم، بجانب عدم اصدار الادارة لجدولة تقسيم تلك القاعات على الدفع مما تسبب في جعل الطلاب في تخبط دائم خاصة في ظل وجود أعمال الصيانة والبناء، مما اضطر رابطة الكلية الى التصدي لهذه المهام لتسيير العملية التعليمية من توزيع وتنسيق وغيرها.

ورسمت عضو رابطة الطلاب بكلية الطب جامعة النيلين ريم سيف الدولة صورة قاتمة للأوضاع بالكلية وقالت إن أعضاء الرابطة يقومون بوضع جداول المحاضرات والامتحانات بموافقة ادارة الجامعة ، بجانب اتخاذ أي قرارات ادارية لها علاقة بالأكاديميات والامتحانات، وأكدت أن وضع الامتحانات يتم بطريقة خاطئة.

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة