مُواطنون يُطالبون بحسم تفلُّتات الحركات المُسلّحة





استنكر مواطنو حي الجامعة بالفتيحاب – محلية أم درمان، تدخُّل حركة العدل والمساواة للإفراج عن مُتّهم موقوف في بلاغ بقسمي شرطة الفتيحاب مربع (6) والقسم الجنوبي بانت، واعتبروه عرقلة للقانون والعدالة.

وقال المواطنون، إنّ الحكومة مُطالبة بإصدار توجيهات تمنع تدخُّل الحركات لحين الفراغ من الترتيبات الأمنية وفق اتفاق جوبا، وأكدوا أن المتهم الذي يحمل السلاح وتدخّلت الحركة لإطلاق سراحه هو مواطنٌ عادي ويعمل بالتجارة ولا علاقة له بالحركة، واستغربوا تدخُّل الحركة في القضية.

وكان المتهم أشهر سلاحه في وجه رجال الشرطة أثناء القبض عليه بعد تدوين مواطن آخر بلاغاً ضده بتُهمة الاعتداء.

صحيفة الصيحة