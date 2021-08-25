صبري العيكورة يكتب: وعلى اللجنة الاستعانة بمن تراهُ مناسباً





بقلم / صبري محمد علي (العيكورة)

كثر تذييل قرارات تشكيل لجان الحكومة ومؤسسات الدولة بعبارة (وعلى اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً) تبدو العبارة بسيطة ويمكن للقارئ ان لا يعيرها اهتماماً ولكنها تخبي فى طياتها اوسع ابواب التجاوز وتصفية الحسابات فاذا كان لجنة ما قد كونت لهدف ما فحتماً تكونت من مختصين بذلك الامر فما الداعي (للاستعانة بمن تراه مناسباً) اغلب ظني و ارجو وان اكوناً مُخطئاً انها ثغرة للزج (بالعنقالة) من ما لا شأن لهم بأمر هذه اللجان إلا لاحدي سببين اما التكسب من نثرياتها لصالح من ينتمون (ايدلوجياً) لمن كونها . او للانتقام خلال هذه اللجنة من من يخالفونهم الرأي لذا اصبحت هذه (الفرمالة) شيئاً مُعتاداً فى لجان (القحاتة) فاصبح ليس مُستغرباً ان تجد زيداً الشيوعي او عبيداً البعثى فى (نُص) هذه اللجان وهو لا يفقه ما يقال بداخلها (اللهم) الا تُمامة عدد .

لذا اصبحت هذه اللجان عرجاء لا تقدم ولا تؤخر بمثل هذا الحشو الحزبي البغيض . بالامس قرأت قراراً لاحدي الجامعات العريقة قضي بتشكيل لجنة لمعالجة امر ما بتلك الجامعة وبعد ان ذكر القرار اسماء اعضائها وجميعهم اما بروفيسور وإما دكتور ! اظن لغاية هنا عداهم العيب عضوية (تهز وتوز) ! لا برضو قال ليك فى الفقرة الاخيرة (وعلى اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً) ! مناسباً مؤهلها شنو وبأي معايير لا احد يعلم فقط حسب مزاج اللجنة المؤقرة . يعني يحق لهذه اللجنة ان تأتي بأي شخصٍ على هواها ومزاجها وليس من حق أي جهة رقابية ان تسأل عن مؤهلات هؤلاء (المناسبين) مُش كده يا جماعة ؟

اعتقد ان الفطرة السليمة والكلام العديل يقتضي ايوه اسمعوا كلمة (يقتضي) دي كويس انه اذا تم تكوين لجنة ما فهذا يعني انها احاطت بكل اهل الاختصاص الذى كونت من اجله ولا داعي لحاجة اسمها (او من تراه مناسبا) واذا قُدر لهذه اللجنة ان بركت (تب) وغلبا الشغل فلتعود بالامر لصاحب الصلاحية الذى امر بتكوينها ليرفدها بلجان (منبثقة وكده) لكن حكاية ود خالتى و ود خالتك دي هنا ما بتنفع فى العمل العام . يعني جماعة (شيل الشنط) المتابعين الوزراء وعرفناهم كمان جابت ليها (او من تراه مناسباً) !

(بر أيي) ان سوق تكوين اللجان و الاموال البهيلة هذه لابد ان تُحسم قول لى كيف ؟ اقول ليك انا .

افرض ان وزيراً ما يريد ان يشكل لجنة من (هذا الذي منو) فعليه ان يرفع لرئاسة مجلس الوزراء بغرضه من تكوين اللجنة وعضويتها و (مدتها) آآي خلي لى بالك لموضوع المدة ده كويس لانه فى لجان كده بتعاصر ليك ثلاثة وزراء يعني لجنة من الديناصورات تأكل سااااي وتسفسف فى معينات العمل سواء كانت مالية او عربات او اعاشة . أهااا مجلس الوزراء عليه دراسة الطلب فإن رأي فيه وجاهة وضرورة لتشكيلها بارك الخطوة وطالب ان يزود بتقرير لمتابعة ما ستتوصل اليه هذه اللجنة وان رأي انها (طملة ساكت وموضوع سفسفة) رفضها وطالب الوزير المختص ان يُحيل مهمة هذه اللجنة للادارة المختصة بوزارته والسلام على طه الامام .

قبل ما انسي : ــــ

معالي الوزير خالد (سلك) يا سيدي هذه المتابعة يفترض ان تكون من صميم عملكم بمعني ان أي وزارة لديها لجان منبثقة او منشطرة فلا بد ان يكون لديكم علم مُسبق بها (الاهداف والمدة والعضوية والكشكوش كم؟ ) ودي أهممم نقطة . فيا سيدي حكاية هذه اللجان اصبحت لا تُحتمل اهي لجانٌ حقّه ام وسيلة لكسب العيش ! لا احد يعلم .

صحيفة الانتباهة