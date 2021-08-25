الاستئناف تسحب ملف محاكمة عوض الجاز في قضية تجاوزات سكر مشكور





سحبت محكمة الاستئناف الخرطوم، ملف محاكمة وزير الصناعة الأسبق د. عوض الجاز، في قضية تجاوزات بإنشاء مصنع سكر مشكور للنظر في الطعن المقدم من محامي دفاعه عبد الباسط سبدرات.

الجدير بالذكر أن (الجاز) ومدير مصنع سكر مشكور محمد عبد العاطي ومدير شركة طيبة محمد عبد الحفيظ يواجهون تهمًا بتجاوزات مالية في إنشاء المصنع.

وعلمت الصيحة بأن محكمة الاستئناف سحبت ملف القضية من أمام محكمة الموضوع وذلك للنظر في الطعن المقدم من المحامي عبد الباسط سبدرات، ضد قرار استبعاده من تمثيل دفاع موكله المتهم الأول (الجاز) .

الجدير بالذكر أن المحامي عبد الباسط صالح سبدرات، قد تقدم بمذكرة طعن لدى محكمة الاستئناف الخرطوم ضد قرار المحكمة الخاصة المنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضى الديم برئاسة قاضى الاستئناف عبد المنعم عبد اللطيف أحمد، باستبعاده من تمثيل دفاع موكله المتهم الأول وزير الصناعة الأسبق بالعهد البائد د. عوض أحمد الجاز، وعزت المحكمة ذلك الى أنها وبمراجعة مستند اتهام (١٣) الذي تقدم به ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة الأموال العامة بشير إدريس آدم، تبين بأنه عبارة عن رأي قانوني أصدره (سبدرات) إبان توليه منصب وزير أسبق لوزارة العدل، ولفتت المحكمة أن سبدرات وبحسب مستند الاتهام قد أصدر رأياً قانونياً حول الاتفاقية للحصول على القرض الهندي لإنشاء مصنع سكر مشكور موضوع الدعوى الجنائية، وأشارت المحكمة الى أنها استبعدت ممثل الدفاع سبدرات من القضية وذلك وفقاً لأحكام نص الماده (153) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، ولفتت المحكمة في قراراها الى أنه تبين لها وبعد فراغها من سماع المحقق وأثناء تقديم هيئة الاتهام للمستند تبين لها بأن محرره (سبدرات)، الذي يمكن أن تطلب المحكمة شهادته في مرحلة لاحقة خلال سير إجراءات القضية حول المستند الذي أصدر الرأي القانوني فيه وهو مستند اتهام (13) .

يذكر أن ذات محكمة الموضوع في وقت سابق قد ألزمت عضو هيئة الدفاع عن المتهم الأول بالتضامن المحامية ناهد تاج السر، بتولي هيئة الدفاع عن المتهم الأول (الجاز) ومواصلة السير في إجراءات القضية وذلك بعد استبعادها سبدرات من تمثيل دفاع الجاز.

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة