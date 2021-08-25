محكمة ترد دعوى فتاة اتهمت شاباً بابتزازها وتهديدها بصور تخصها لرفض خطبتها له





قضت محكمة برد دعوى قضائية رفعتها فتاة ضد شاب متهمة إياه بابتزازها وتهديدها بصور لها، بعدما رفضت طلبه بالخروج معه عقب تقدمه لخطبتها ورفض أهلها له.

وتعود تفاصيل الواقعة وفقاً لـ “الوطن”، إلى تقدم الشاب لخطبة الفتاة من أهلها لكنهم رفضوا ليتقدم لها مجدداً لكن طلبه قوبل كذلك بالرفض خاصة من الأخ الأكبر للفتاة، ليطلب الشاب من الفتاة الخروج معه لكنها رفضت.

وألح الشاب على الفتاة بقبول طلبه وعصيان أمر أخيها لكنها رفضت، فهددها بإرسال صور تظهر علاقتهما معاً لإخوتها ووالديها، كما قذفها بألفاظ وشتائم بذيئة من خلال رسائل صوتية، لتتقدم الفتاة بشكوى إلى الشرطة التي استدعت الشاب وحولته للنيابة العامة.

وأوضح الشاب في التحقيقات أن الفتاة هي من أرسلت صورها إلى هاتفه كما أنكر التسجيلات المنسوبة له والتي تضمنت تهديدات للفتاة، رغم أنها مرسلة من تطبيق الواتساب الخاص به، لكن النيابة وجهت له تهمة الابتزاز وإقامة علاقة محرمة وتم تحويل القضية للمحكمة.

وقرر القاضي رد الدعوى بحجة أن التسجيلات لم تكن بإذن مسبق من الجهات المختصة بموجب نظام الإجراءات الجزائية واعتبرها باطلة، كما أنه اعتبر أن الفتاة أرسلت الصور إلى الشاب بمحض إرادتها وهو ما ينفي عنه تهمة الابتزاز.

من جانبه، قال المحامي نواف النباتي، إن الفتاة أخطأت بعدم الاستعانة بالجهات المختصة لأخذ الإذن باستخدام التسجيلات، مشيراً إلى أن هناك تعميماً من وزير العدل يتحدث فيه عن كيفية استخدام الأدلة الرقمية كوسيلة إثبات أمام القضاء.

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