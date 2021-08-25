تعرض الأبراج الناقلة للكهرباء في قطاعات كبيرة للسرقة والتخريب





أصدرت الشركة السودانية لنقل الكهرباء المحدودة اليوم بيانا أشارت فيه الى ظاهرة سرقات زوايا أبراج الضغط العالي في القطاع الغربي خط الفولة بابنوسة وشبكة النيل الابيض والخط الناقل قطاع جبل أولياء القطينة والخط الناقل حول العاصمة القومية وخطوط نهر النيل والنيل الأزرق وذلك في شكل حملة تخريبية شبه منظمة.

ودعت الشركة المواطنين في جميع الخطوط والمناطق التي تعبرها بالتبليغ عن اي تحرك مريب في حرم الابراج الناقلة للكهرباء.

وجاء في البيان بينما يبذل العاملون في الشركة السودانية لنقل الكهرباء اقصى مجهوداتهم للعمل ضمن منظومة شركات الكهرباء لتوفير الامداد المستقر والمستمر رغما عن حالة الدمار في القطاع جراء السياسات التي انتهجتها ادارة السدود سابقا ، برزت هذه الايام ظاهرة سرقات زوايا ابراج الضغط العالي 220 kv في القطاع الغربي و خط الفولة بابنوسة والذي يجري العمل فيه للامتداد حتى ولايات دارفور الكبرى لادخالها في شبكة الكهرباء القومية ، وشبكة النيل الأبيض والخط الناقل 220 قطاع جبل أولياء القطينة وامتدت هذه السرقات إلى الخط الناقل حول العاصمة القومية وخطوط نهر النيل والنيل الأزرق في شكل حملة تخريبية شبه منظمة لهذا القطاع الحيوي الهام الذي تعتمد عليه اهم المؤسسات الاقتصادية والخدمية والطبية في تحريك، دولاب العمل فيها ، علاوة على امداد القطاع السكني والذي ظل يعاني من انقطاع الكهرباء.

وقد تم فتح بلاغات بموجبها القت السلطات القبض على المجرمين وبحوزتهم كميات كبيرة من الحديد المسروق في مناطق بابنوسة وأم دبيية في غرب كردفان وبلغت تقديرات تكلفتها ثلاثون مليون جنيه .

وفي محلية القطينة بالنيل الأبيض تم القبض على المعتدين على الابراج وبحوزتهم 771 زاوية حديد من ابراج الخط الناقل جبل أولياء القطينة وتواصل الاعتداء حتى مناطق العاصمة القومية الخرطوم .

ومن هذا المقام تتقدم الشركة السودانية لنقل الكهرباء باسمى آيات الشكر للاجهزة الأمنية، والشرطية العاملة معها والشرطة السودانية عامة وشرطة بابنوسة وام دبيبة غرب كردفان وشرطة النيل الابيض والقطينة والخرطوم ونهر النيل والشمالية ولا يفوتنا تثمين الدور الكبير لوحدة جهاز المخابرات العامة وشرطة الدفاع المدني العاملة ضمن المنظومة الأمنية بالشركة.

ونناشد جماهير شعبنا أن تكون أكثر يقظة وحرصا على مراقبة هذه المنشآت حتى لا تصلها أيادي التخريب باعتبارها من مقدرات هذا الوطن التي بذلت فيها الأموال الطائلة، والمجهودات الكبيرة وعلى المواطنين في جميع المناطق التي تعبرها هذه الخطوط التبليغ عن أي تحرك مريب في حرم الابراج الناقلة للكهرباء لان استمرار هذه الممارسات يؤدي إلى انهيار وسقوط أبراج الخطوط الناقلة للكهرباء مما يترتب عليه الحاق الاضرار المادية الكبيرة وتهديد حياة الناس وانقطاع التيار الكهربائي بصورة واسعة على امتداد الشبكة القومية وأن تبلیغكم عن هذه الممارسات يعد إسنادا حقیقيا لعملية استمرار الامداد الكهربائي .

سونا