ضحية جديدة لظاهرة النهب علي الطريق الدائري بالخرطوم





شاء الله أن تكون حدود عد بابكر ومحيطها مرتع لتلك العصابات ومن تلك المناطق نذكر حدود شرق التباراب المحازيه للتعويضات وشارع الوادي الأخضر ابتداء من محطة الفلسطيني والدائري غرب الترعة علي طول ترعة مشروع السليت من كبري الجميلية الي كبري الكهرباء يلاحظ تواجد لشباب يعملون في الغسيل العشوائي ويمتهنون النهب حينما يجدون الفرصة المناسبة باستفراد الضحيه أو تعطل سيارته أو ركشته وأكثر الضحايا من مواطني عدبابكر كمثال علي عبدالله البلك من القسملاب طفل لم يتجاوز عمره ١٤عاما والذي تمت مطاردته من قبل النيقرز يوم الاثنين 23/8 وحاول قطع الطريق الدائري واصتدمت به سيارة وهو الآن يرقد طريح الفراش في مستشفي هواشه بعد أن تلقى الاسعافات الاولية بمستشفي شرق النيل وهناك أحداث لم تكون لها إعلام لذلك نطالب وزارة الزراعة بتحريك أصحاب المشاتل علي طول الشارع الدائري لاستلام مشاتلهم واتخاذ الإجراءات القانونية لترحيل الغسالين علي طول الشريط المحاذي للدائري وبذلك يتنافى وجود النهب لعدم وجود غطاء لتواجد من يمتهنون النهب تحت غطاء الغسالين.

غرفة طوارئ عدبابكر