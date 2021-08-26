(5) وفيات و (7) إصابات وتهدم (560) منزلاً بالسيول والفيضانات في سنار





أكد مدير الدفاع المدني بولاية سنار العميد شرطة فتح العليم محمد، استقرار الوضع بالولاية إثر المجهودات الكبيرة التي بذلها الدفاع المدني وحكومة ومواطنو سنار.

وكشف في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق، أن الخسائر طفيفة مقارنة بالعام السابق، وقال إن الولاية شهدت (5) وفيات و(7) إصابات حتى الآن وتهدم حوالي (258) منزل كلياً، بجانب (300) جزئياً ونفوق (11) رأسا من الماشية بسبب السيول والأمطار والفيضان، وأكد مواصلة العمل في الطريق القومي، وتَوَقّعَ اكتمال الصيانة بعد فصل الخريف.

صحيفة الصيحة