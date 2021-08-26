ضبط شبكة تنشط في تزوير شهادات بحث ولوحات المركبات





أنهت الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية مغامرات شبكة تتألف من (8) متهمين تنشط في تزوير استيكرات السيارات والتحرك بها داخل ولاية الخرطوم.

وكشفت متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) بأنه توفرت معلومة لشعبة عمليات مباحث كرري الفيدرالية تفيد بتسجيل بلاغات تزوير شهادات البحث وسرقة لوحات السيارات، ونوهت الشرطة الى أنه وبموجب ذلك قامت شعبة عمليات كرري الفيدرالية بإقامة ارتكاز وطوف ليلي للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي بموجبها يتم التعدي على ممتلكات المواطنين، وأكدت الشرطة بأن جهود الطوف والارتكاز الليلي تمكنت من ضبط (4) سيارات و(8) متهمين، وشددت الشرطة على أنها ومن خلال التحريات الميدانية مع المتهمين أقر اثنان منهم بمشاركتهما في جرائم التزوير الخاصة بشهادات بحث ولوحات السيارات، ونوهت الشرطة في بيان لها بأنه وعند إجراء عملية الفحص للمضبوطات أثبتت المعامل بأن اللوحات لا تخص المركبة وأن اللوحة تباع عن طريق جهة ثالثة وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ إجراءات تحري ولا زالت جهود المباحث مستمرة في الوصول لجميع عناصر الشبكة الإجرامية الضالعة في عملية البيع والتزوير.

صحيفة الصيحة