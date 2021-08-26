السودان..ضبط 32 عربة ومواتر وحبوب ضارة





أعلنت السلطات في النيل الأبيض عن ضبط 32 عربة بدون لوحة، ومجموعة من المواتر وعربات البوكو حرام، وكمية من الكريمات الفاسدة والحبوب الضارة خارج الأطر الرسمية تقدر قيمتها بـ 2 مليار جنيه سوداني.

وقال مدير شرطة محلية تندلتي، بشرى محمد، بحسب وكالة السودان الرسمية، الخميس، إنّ الحملة تهدف إلى محاربة الظواهر السالبة في المجتمع والقضاء عليها.

وتابع” الحملة شملت العربات غير المقننة والمواتر بدون لوحات وعربات البوكو حرام”.

وأردف” لقد غطّت الحملة كلّ أحياء مدينة تندلتي والأسواق التجارية المختلفة”

وأعلن العاقب عن أنّ الشرطة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة المتهمين والمخالفين.

باج نيوز