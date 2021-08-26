الدفاع المدني: إخماد حريق جوار الجامع الكبير





تمكنت قوات الدفاع المدني بولاية الخرطوم من إخماد حريق شب بمجموعة (طبالي وترابيز ) حديد تخص الباعة الجائلين وتتخذ إجراءات قانونية وقال اللواء شرطة حقوقي/عثمان عطا مدير دائرة الدفاع بولاية الخرطوم وفق (المكتب الصحفي للشرطة) أن إدارته تلقت بلاغ عبر غرفة الطواري يفيد بنشوب حريق جهة امدرمان وفور تلقي البلاغ تحركت قواته ووصلت مكان الحادث وتعاملت معه وإستطاعت حصر الحريق ومحاصرة النيران في منطقة الطبالي والحيلولة دون وصولها إلي متاجر سوق امدرمان وضربت طوقا عازلا بمسافة 15مترا من اقرب متجر عبر الوحدة الفنية المختصة ضمن فريق مكافحة الحرائق في زمن قياسي وفقا لقياسات الأمن و السلامة المتعارف عليها واضاف اللواء العطا أن العملية شاركت بها عدد 7مركبات إطفاء وباسناد من تناكر الإمداد ولم تسجل العملية إصابات أو خسائر بشرية وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بدائرة الإختصاص بدائرة الإختصاص.

الخرطوم( كوش نيوز)