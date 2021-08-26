إنتحار زوجة حاكم سابق بولاية البحيرات





إنتحرت زوجة الحاكم السابق لولاية البحيرات الغربية المنحلة بجنوب السودان، دينق مامير يول، بإطلاق النار على نفسها في منزلهم بمدينة رومبيك الأربعاء. وأكد مدير شرطة الولاية اللواء مدوت نقور وفق راديو تمازج إن زوجة الحاكم السابق أطلقت النار على نفسها مستخدمة مسدس زوجها في منطقة “دينق نيال” السكنية صباح يوم الأربعاء. وفي ذات السياق، قال نائب حاكم ولاية البحيرات، بوث مديت دوت، إن الحاكم السابق قد تم استجوابه، وبحسب مدوت، تم نقل الحاكم السابق للتحقيق مع ضابط شرطة كان في موقع الحادث في رومبيك. وكشف مدوت أن السرطة تجري تحقيقات مع أفراد الأسرة الذين كانوا في المنزل أثناء قيام زوجة الحاكم السابق بإطلاق النار علي نفسها.

الخرطوم ( كوش نيوز)