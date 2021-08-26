شرطة الخرطوم توقف ثلاثة متهمين بالنهب





اوقفت شرطة محلية الخرطوم اليوم صباحا ثلاثة متهمين بعد بلاغ من الشاكي مساء امس والذى يقيم بالصحافه غرب ، و يفيد في بلاغه بأن اشخاص يحملون ساطور بشارع الصحافه شرق جوار سوداتل ضربوه في راسه ويده محاولين نهبه ، فتم منحه اورنيك للعلاج..وتحرك الضابط المناوب وافراده لمكان الحادث وتمشيط المكان وجمع المعلومات والبحث…ومن خلال التحري مع الشاكي حدد اوصاف المتهمين وتم التعرف عليهم من افراد المباحث وتحديد اماكنهم فتم توقيف ثلاثه منهم صباح اليوم ، واقروا بالاتهام المنسوب اليهم كما تعرف الشاكي عليهم .

الخرطوم (كوش نيوز)