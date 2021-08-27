القبض على معتاد إجرام ينتحل صفة نظامي ينهب الأجانب بكافوري





القت شعبة مباحث شرطة بحري شرق القبض على معتاد إجرام ينتحل صفة نظامي ويقوم بنهب الأجانب بحي كافوري.

وبالعودة لتفاصيل البلاغ بحسب متابعات مصادر شرطية، أن عدد من الأجانب المقيمين بإحياء كافوري تقدموا ببلاغات أفادوا فيها بأن هنالك شخص يرتدي الزي الرسمي ويستغل دراجة نارية بدون لوحات ، وبحوزته مسدس قام بنهبهم هواتف سيارة ومبالغ مالية وبموجب ذلك تم نصب كمين محكم أسفر عن ضبطه و اخضاعه للتحقيق فأكد واقعة النهب وأفاد بأنه يقوم باختيار الضحية من الأجانب المقيمين بإحياء كافوري و تفتيشهم ونهبهم.

وبحسب مصادر، تم ضبط ثلاثة هواتف ومسدس كانت بحوزة المذكور وعند مراجعة البلاغات اتضح بأن عدد البلاغات المدونة ضده ستة بلاغات ، وحضر عدد من الشاكين الي قسم الشرطة وتعرفوا على الهواتف التى ضبطت بحوزه المتهم .

(كوش نيوز)