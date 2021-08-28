احباط محاولات تهريب ذهب بولايتي القضارف ونهر النيل





في اطار جهودها الرامية للمحافظة علي ثروات ومقدرات البلاد القومية تمكنت مباحث الإدارة العامة لتأمين التعدين من إحباط محاولات تهريب ذهب والتي جاءت متزامنة مع بعضها بكل من ولايتي القضارف ونهر النيل ومن خلال توفر معلومات تفيد بنشاط مجموعات إجرامية متخصصة في عمليات تهريب الذهب وأنها بصدد القيام بعملية تهريب المعدن بالولايتين وبموجب ذلك أكملت مباحث إدارة التعدين ترتيباتها لإحباط عملية التهريب وضبط الشبكات الإجرامية الضالعة فيه من خلال تكليف فرق ميدانية متخصصة والتي نجحت في مهمتها تماما بفضل التعاون والتنسيق المشترك . وبحسب المكتب الصحفي للشرطة فان مباحث التعدين بولاية القضارف نجحت في ضبط ذهب مهرب زنة (712) جرام بمعبر الخياري فيما نجحت إدارة مباحث التعدين بولاية نهر النيل في إحباط محاولة تهريب ذهب زنة (842،7) وذلك عند نقطة تفتيش أبو حمد . وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة قال اللواء شرطة حقوقي/ خالد حسن أن هذه الضبطيات تاتي في إطار جهود إدارته في المحافظة علي ثروات البلاد القومية وحمايتها من الأنشطة الإجرامية التي تؤثر سلبا في إنخفاض قيمة الناتج المحلي من إيرادات معدن الذهب والذي يرفد الخزينة العامة للدولة بمبالغ مقدرة من العملات المحلية والأجنبية . وأضاف أن عملية التهريب تعمل علي خفض إجمالي الدخل القومي للدولة وبالتالي تصبح أحد اسباب السالبة التي تؤثر علي الإقتصاد الوطني موكدا عن عزم إدارته للمضي قدما في القضاء علي هذه العصابات ووضع حدا لانشطتها الإجرامية وتقديمهم للجهات العدلية والقضائية.

الخرطوم ( كوش نيوز)