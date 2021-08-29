ياسر عرمان يكتب “ليس دفاعا عن صلاح مناع”.. على الديسمبريين دعم لجنة إزالة التمكين





منذ أن جئت الخرطوم لم اجتمع بصلاح مناع ولم أقم بزيارة مقر لجنة إزالة التمكين، وادرك بوضوح الأخطاء التي ترتكبها لجنة إزالة التمكين والطريقة الاستعراضية والمستفزة لصلاح مناع نفسه، والاتهامات التي تدور حوله كرجل أعمال، ولكن الحملة ضده ليست بريئة وبها صناعة وخلفها الفلول وامتدادتهم.

الفلول مرعوبون من لجنة إزالة التمكين، فازالة التمكين تعني إزالة (الإنقاذ) والدولة الموازية، وإزالة التمكين مهمة يجب أن تستمر بلا هوادة وبلا تراجع.

لجنة إزالة التمكين هي روح من روح الثورة. وعلى لجان المقاومة دعم لجنة إزالة التمكين في الريف وفي المدن و تبني قضية إزالة التمكين.

يجب علينا كذلك إصلاح منهج اللجنة وعدم استخدامها لتصفية الحسابات وابعادها من شبهات الفساد، وأن ترسخ بناء دولة القانون، وعمل اللجنة ليس قضية أشخاص بل هو بناء وطن واستكمالا لثورة ديسمبر المجيدة، ويجب أن يكون في مقدمة إهتمام الديسمبريين.

ياسر عرمان

٢٨ أغسطس ٢٠٢١

صحيفة السوداني