



“تويتر” يلزم المُغردين بدفع رسوم من أجل الاستماع للمُبدعين طرح موقع التواصل “تويتر”، ميزة جديدة تسمح للمُبدعين بفرض رسوم على المُغردين حتى يمكن الوصول إلى دردشاتهم الصوتية الحية.

وتتضمن الميزة الجديدة التي تحمل اسم “Ticketed Spaces”، طرح أصحاب الدردشات الصوتية تذاكر بمقابل مادي من أجل سماع محتواها.

وأوضح الموقع أن الخدمة ستكون في البداية على هواتف “آيفون” فقط، تاركاً للمُضيفين الحق في تحديد أسعارهم الخاصة بالدخول في دردشاتهم الصوتية.

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