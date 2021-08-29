في واقعة مأسوية.. صعقة كهربائية تودي بحياة 4 أشقاء بالعراق





لقي 4 أشقاء في محافظة البصرة العراقية، مصرعهم أمام أنظار والدتهم، إثر تعرضهم لصعقة كهربائية خلال قيامهم بنشر سجادة على سطح منزلهم.

وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن الفاجعة وقعت في حي الأصدقاء بمحافظة البصرة، حيث كانت الأم تغسل إحدى السجادات فوق سطح المنزل وطلبت من أولادها أن يقوموا بنشرها على سياج السطح بعد أن انتهت من غسلها، إلا أنها كانت مبللة.

وأشارت إلى أن الأشقاء الأربعة الذين كانت تتراوح أعمارهم بين 13 و14 و15 و16 عاما، قاموا بنشر السجادة على السياج ووقع طرف منها على أسلاك الكهرباء القريبة من المنزل، مما أدى إلى صعقهم بالكهرباء ووفاتهم في الحال أمام والدتهم.

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