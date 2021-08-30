مصرع امرأة وابنتها إثر رياح وأمطار بسنار





تسبّبت رياح عاتية مصحوبة بأمطار وزوابع رعدية في محلية شرق سنار، في مصرع امرأة وابنتها، وذلك بقرية الكمر القواسمة، إثر انهيار المنزل، فيما أصيبت ابنتها الأخرى بإصابات متفاوتة نُقلت على إثرها للمستشفى.

وخلّفت الرياح أضراراً كبيرة في المنازل ما بين انهيار كلي وجزئي بالقرية.

وأوضح المدير التنفيذي للمحلية الرشيد محمد البدوي، أنّ الحادثة تُعد الرابعة من نوعها في الخريف الحالي، وسبقتها حادثة وفاة لسيدة وابنها بقرية العوايدة، وحالة وفاة أخرى لسيدة وابنها بقرية أم خيرين، عَلاوةً على وفاة طالب بالصف الثاني أساس نتيجة صاعقة بقرية عِد الفرسان، إضافة لوفاة رجل ستيني بقرية بانت.

وقال إن قرى شرق سنار هي الأكثر تأثراً بالأمطار والسيول، وناشد حكومة الولاية والحكومة الاتحادية لتقديم الدعم العاجل للمناطق المتأثرة.

سنار- النذير علي

صحيفة الصيحة