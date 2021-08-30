هروب متهمين في قضايا فساد بوﻻية البحر الأحمر





هرب مسؤولون سابقون في حكومة البحر الأحمر من مدينة بورتسودان واخفوا أنفسهم عن النيابة في بلاغات تتعلق بالفساد. واكدت مصادر موثوقة لــ ( السوداني ) أن نيابة البحر الأحمر انذرت أمس ضامنين لعدد من المتهمين في البلاغ 2020 / 1 الخاص بشراء حاويات لهيئة النظافة حال عجزهم عن إحضار المتهمين أمام النيابة .

ويشمل البلاغ والي وﻻية البحر الأحمر الأسبق على أحمد حامد وعددا من المسؤولين في وزارة المالية وفي إدارة الشراء والتعاقد وفي هيئة النظافة بالولاية تم فتح بلاغ في مواجهتهم مطلع العام ٢٠٢٠.

و لم تكتمل إجراءات النيابة طيلة الفترة الفائتة-بحسب المصادر- بسبب تماطل المتهمين وفشل الضامنين في احضارهم، الأمر الذي أدى للحيلولة دون تقديم البلاغ إلى السلطة القضائية .

وذكرت المصادر أن محكمة جنايات بورتسودان بقيادة مولانا محي الدين بريمة كانت قد وجهت الاتهام لوالي وﻻية البحر الأحمر على أحمد حامد في البلاغ٢٠١٩/٣٣ وتم توجيه الاتهام في ديسمبر ٢٠٢٠ غير أنه تم استئناف قرار المحكمة ولم يبت فيه بعد.

بورتسودان: عبدالقادر باكاش

صحيفة السوداني