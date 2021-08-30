شرطة محلية الخرطوم توقف اخطر معتادي بلاغات الكسر بدائره الاختصاص





اوقفت مباحث شرطة ولاية الخرطوم اليوم اخطر ثلاثة متهمين من معتادي السرقات باستعمال المقصات لقص طبل المحلات التجارية والليبر لفتح الخزن ومقص خاص لسرقة موتورات المياه.

وذلك أثر توفر معلومات لدي مباحث قسم السوق المحلي وبعد المتابعة والرصد تم توقيفهم بكمين محكم وبالتحري معهم سجلوا اعترافا بارتكاب عدد ((22)) سرقة داخل دائرة الاختصاص من اماكن ومحلات تجاريه مختلفة ، وتم تاكيد اقوالهم من خلال البلاغات المفتوحه في القسم المختص.كما اعترفوا بسرقة اشياء اخري متعددة من مواقع مختلفه.