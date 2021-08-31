الدفاع المدني ينقذ سنار من كارثة إنسانية ويكشف عن وفاة سيدتين





أنقذت الإدارة العامة للدفاع المدني، البلاد من كارثة إنسانية محققة بسبب الغرق جراء تنفيذها عملية دقيقة لإنقاذ معدية نهرية وإجلاء ركابها بواسطة قواتها بولاية سنار.

في وقت كشف فيه الإدارة العامة للدفاع المدني عن وفاة امرأة وابنتها بسبب انهيار غرفة، بجانب وفاة سيدة أخرى بسبب صعقة كهرباء بولاية سنار.

وقالت شرطة الدفاع المدنى ولاية سنار حسب (متابعات المكتب الصحفي) بإنها قامت بإنقاذ معدية (سنجة ـ مينا) بعد أن تعطلت في عرض النهر تحمل عددا كبيراً من الركاب، وأوضحت الشرطة بأنه تم سحبها للبر بواسطة لنش بحري يتبع للدفاع المدنى وتم إخلاء جميع الركاب بسلام.

من جهته كشف مدير إدارة الدفاع المدني بولاية سنار العقيد شرطة فتح العليم محمد علي عبد الرحمن عن تسبب هطول الأمطار بالولاية عن قطع كامل لطريقي خور الملوية والقعرة، كاشفًا أيضا عن وفاة امرأة وابنتها بمحلية شرق سنار بقرية الكمر نتيجة هدم غرفة وسقوطها عليهم جراء الأمطار، كما توفيت إمرأة بسبب صقعة كهرباء، في وقت نبه فيه محمد علي الى تهدم حائط أدى لوفاة إمرأة وإصابة ابنتها بجروح بالغة تم حجزها بمستشفي سنار وأن حالتها مستقرة.

فيما أزاح مدير شرطة الدفاع المدني بسنار الستار عن حدوث التماس كهربائي أدى لاندلاع حرائق فى الساعات الأولى من صباح أمس بأسواق الملابس والعطور والكريمات بالسوق الشعبى سنجة بسبب هطول الأمطار، موضحاً بأن ألسنة النيران جراء الالتماس الكهربائي قضت على (6) أكشاك تجارية، مشيرا الى ان قواته تمكنت من السيطرة على الحرائق وإنقاذ بقية الأكشاك بالسوق.

فيما قال محمد علي، حسب متابعات المكتب الصحفي للشرطة بأن أمطارا قد هطلت بالولاية بنسب متفاوتة بين غزيرة الى متوسطة ، مشيراً الى عملية تصريف مياه الأمطار عبر المصارف الرئيسية لمدينة سنجة بواسطة قوات الدفاع المدني واستمرار العمل على معالجة الهدام بمنطقة ام بنين.

من جهته أكدت متابعات الشرطة عن تسجيل والي ولاية سنار بالإنابة، ومدير شرطة الولاية زيارة تفقدية لمحلية الدندر للوقوف والاطمئنان على التحوطات اللازمة التي تم وضعها للسيطرة علي فيضان نهر الدندر، ومواساة المتضررين من جراء السيول والأمطار.

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة