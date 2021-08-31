ضبط شبكة قامت بالسطو على أكبر محلات بيع الهواتف الذكية





تمكنت الإدارة العامة للمباحث والتحقيقاث الجنائية فرعية جنوب كردفان محلية الدلنج من ضبط تشكيل إجرامي يتألف من (3) متهمين نفذوا عملية سطو ليلي على اكبر محلات الهواتف الذكية بقيمة (4.344) مليون جنيه بالدلنج ولاية جنوب كردفان.

وكشفت متابعات المكتب الصحفي أمس بأنه وفور الإبلاغ عن حادثة السرقة تم تشكيل فريق من المباحث بقيادة ضابط لمتابعة ورصد المعلومات والبحث عن الجناة، مشيرة الى انه وعقب تفعيل العمل المعلوماتي الميداني خلصت الى الاشتباه في بعض المتهمين من معتادي الاجرام سرقات المحلات التجارية، وأوضحت الشرطة بأنها وفور ذلك تمكنت من القبض على المتهمين بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان وبحوزتهم المعروضات المسروقة (الجوالات النقالة) التي تفوق قيمتها الـ(4)مليون جنيه، ونبهت الشرطة الى انه وفور القبض على المتهمين تم اقتيادهم لقسم الشرطة وتحرير بلاغ ضدهم بمخالفة نص المادة (174) المتعلقة بالسرقة من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م ومازالت التحريات جارية توطئة لتقديمهم للعدالة.

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة