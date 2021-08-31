فتحي الضو: قوش “نمر من ورق” ومعلومات كتاب “الخندق” أخذت من طاولته





الخرطوم: الحراك

كشف الكاتب وصحفي استقصائي، فتحي الضو، عن معلومات جديدة حول اختراقه لنظام الإخوان.

وقال الضو، إن معلومات كتابه “الخندق” دولة الفساد والاستبداد جاءته من طاولة مدير جهاز المخابرات شخصياً صلاح قوش، والذي وصفه بأنه رجل ساذج و “نمر من ورق” وتابع “ليس بحجم الهيبة التي حاول أن يصبغها حوله”.

وأشار الضو، إلى أن تنظيم الإخوان بمثابة أكذوبة كبرى، وقال إن هذه الجماعة ليس لها مستقبل في السودان أو البلدان الأخرى، نتيجة لحالة الكراهية العامة التي تشكلت ضد قوى ما يسمى بالإسلام السياسي.

وقال الضو، إن الحركة الإسلامية إذا عرفت مصادره التي كانت تمده بالمعلومات ستموت كمداً، وتكتشف أنها كانت أكذوبة، معرباً عن سعادته التي جعلت هذا التنظيم يتساقط مثل أوراق الخريف.

فتحي الضو

صحيفة السوداني