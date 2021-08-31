9 مقاطع من كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل جريمة هزت مصر





كشفت قوات الأمن المصرية عن تفاصيل جريمة “فتاة المول” عقب حصولها على 9 مقاطع فيديو في واقعة مقتل الفتاة بإحدى العيادات، بعد أن خططت إحدى صديقاتها لقتلها.

ويظهر في المقطع الأول المتهمة خلال دخولها للمصعد داخل المول، وصعودها للطابق السادس، وصولا إلى العيادة محل الواقعة والدخول.

أما المقطعان الثاني والثالث فيظهران المتهمين الثاني والثالث بمدخل المول وقيامهما بالدلوف داخل المصعد، أما المقطع الرابع فيظهر المتهين عقب خروجهما من المصعد والترجل بطرقة الدور السادس وصولا إلى العيادة محل الواقعة والدلوف من بابها المفتوح.

وجاء في المقطع الخامس الذي بلغت مدته 8 دقائق و29 ثانية قيام المتهمين بغلق باب العيادة وأعقبتهما المتهمة، وعقب مرور 3 دقائق و18 ثانية خرجت المتهمة نورهان من الممر، متوجهة للمطبخ، وعادت وبيدها سلاح أبيض “كين صغير الحجم”، وتوجهت مرة أخرى للممر، وتظهر في الدقيقة 4:39 ثانية قدم المتهم “مصطفى” وقدم المجني عليها، المتعرف عليها حال مناظرة النيابة للجثمان، وفي الدقيقة 7:09 ثانية، خروج المتهمة “نورهان” وبيدها السكين، ودخولها للمطبخ، وعادت مرة أخرى حاملة إياها والعودة للممر.

والمقاطع السادس والسابع والثامن والتاسع يظهر بها هروب المتهمين خارج العيادة.

العربية نت