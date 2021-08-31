إزالة التمكين: إحباط تهريب (10) كيلو ذهب عبر مطار الخرطوم





أعلنت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو أنها وعبر قوة شرطية ضبطت (10) كيلو جرامات من الذهب مهربة إلى خارج البلاد وأوقفت عدداً من المتهمين من بينهم نظاميين تمت مخاطبة وحداتهم التي يتبعون لها إدارياً.

وقالت اللجنة: (هناك قصور وحلقات مفقودة في التحقيق مع المهربين، لذلك طلبت اللجنة من النيابة العامة إحالة ملف قضية ضبط 15 كيلوجرام ذهب في شكل سبائك عبر مطار الخرطوم واستجابت النيابة بإحالة ملف القضية وإجراءات البلاغ إلى نيابة التفكيك).

وأوضحت أن نيابة التفكيك ألقت القبض على المتهم في البلاغ المذكور والمُفرج عنه بالضمان وعند التحري معه أرشد عن المتهم الثاني وبحوزته (10) كيلوجرام من الذهب وتم القبض على متهم ثالث يعمل بمطار الخرطوم.

وأشارت إلى أنه عند التحري اعترف المتهم بأنه يقوم بإدخال الذهب للمطار وتسهيل مهمة حامله وأوضح بأنه يقوم بحمل الذهب ويدخل به حمامات المطار ليقوم الشخص المسافر باستلامه منه داخل الحمامات وذكر المتهم الثالث إن نظامي يعمل بالمطار يسهل له المهمة وتم على الفور مخاطبة وحدة النظامي لتسليمه لسلطات نيابة التفكيك ولاتزال عمليات التحقيق والتحري مستمرة تحت إشراف نيابة التفكيك.

وقالت اللجنة إن إجراءاتها انعكست على وقف عمليات التهريب عبر مطار الخرطوم وذلك حسب الإفادات بأن هناك شح في وارد الذهب عبر مطار إحدى المدن الخليجية وحسب الاحصائيات الرسمية لبنك السودان المركزي أن نسبة الذهب الذي يصدر بصورة رسمية هو 26% من الإنتاج والمتبقي يخرج بالتهريب عبر المنافذ المختلفة.

باج نيوز