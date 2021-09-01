سهير عبد الرحيم تتحدث عن تهديدات وتكتب مجددا عن لجنة ازالة التمكين و وزير الصحة
((السادة الإخصائين والنواب.. بكل أسف لايمكننا مواصلة العمليات الباردة نسبة لعدم توفر الـ neostigmine المهم في العمليات تحت البنج الكامل وكل الـ stock بحوزتنا 32 أمبولة رأينا تركها للعمليات الطارئة))
الرسالة أعلاه عزيزي القاريء أرسلها رئيس قسم التخدير في مستشفى الأسنان لزملاءه الأطباء بالمستشفى في (قروب) المستشفى
بالمناسبة لا تخدعكم عبارة ٣٢ أنبولة فتعتقدوا أنها تكفي لعدد ٣٢ مريضاً ، هذا العدد يكفي لـ (١٦) مريض لأن الـ neostigmine تستخدم منه أنبولتين للمريض الواحد ، واحدة للتنويم و واحدة للإنعاش .
بمعنى عزيزي القاريء إذا شعرت بألم في ضرسك أو تعرضت لحادث حركة أو خلافه أدى لكسر في الفك أو أصبت بورم حميد كان أو خبيث في فمك فماعليك إلا أن تبحث عن حبة قرنفل تضغط بها على ضرسك لوقف الألم ، أما الكسور و الورم فتكتب وصيتك و تجهز كفنك و تنتظر الأجل المحتوم .
العقار أعلاه ليس الوحيد المعدوم هنالك أكثر من ثلاثة عشر عقار معدومة بالكامل من مستشفى الأسنان ، ومن أربعة عشر مستشفى آخر تلك العقارات :
glycopyrolate
phenylephrine
Calcium gluconate
Potassium chloride
Labetalol
Pethidine
Naloxone
Neostigmine
Pethidibe
Lasix
Flumazinel
Endotracheal tubes curved size 2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5
Endotracheal tubes armored same above size
نعم …تلك العقارات غير موجودة …وحين يطلب من الإمدادات الطبية مد المستشفى بهذه الأدوية تأتي الإجابة (لايوجد لدينا …؟؟) ، عبارة لايوجد لدينا ترددها الإمدادات الطبية منذ ثلاثة أشهر …!!!
الدكتور وزير الصحة الإتحادي عمر النجيب لقد تسلمت خطاباً من مديرعام وزارة الصحة لشؤون الإمداد يتعلق بنفاذ أدوية التخدير ، فما هو الإجراء الذي قمت به ، ..!!!
خارج السور:
إلى دجاج لجنة التمكين الذين طفقوا يسيئون إليّ و يتوعدوني برسائل التهديد …
لا تكونوا مغفلين نافعين الإساءة إلى سهير يُدفع لها بالدولار و الاسترليني فلا يخدعوكم بدراهم معدودة .
الآخرين ليسوا أفضل منكم …لا يمكن ناس (تنبز) يدفع لها دولار….و ناس جنيه سوداني …خاصةً أنكم تجتهدون و تعصرون عقولكم لذلك طالبوا بحقوقكم …
كمان جابت ليها خيار وفقوس و فساد حتى في حملات النبز ..
ما عجبني ليكم ….يلا شدوا حيلكم و ….أهاااا
ما تنسوا أفتحوا ملفاتي
و ….
تااااااني ….
حلوا لجنة التمكين و الفساد
وتاااااني …..
سريع بدون لف و دوران نريد كشف ب حساباتكم البنكية
kalfelasoar76@hotmail.com
صحيفة السوداني
3 تعليقات
يهددوا ليك شنو انتي واحده مطلوقه في طريقك للزواج الرابع روحي داهيه تاخدك ما انتي ما بوق ينفخي فيك وتفضي قريبا سوف ينزع عنك كل ما تحتمين به وتكوني عاريه
اتخمينا في احمد الضي وعثمان ذالنون طلعوا مواسير ومحميين بجهاز الامن وانتي قريبا سوف تنكشفي انك بلف هذه المواسير.
نفسى أعرف يضرك أنتى شنو عندما تقوم لجنة تفكيك التمكين وإزالة الفساد بعملها في استرداد ما تم نهبه وسرقته بواسطة الكيزان وأزلامهم وهذا السؤال موجه لكل أولئك الذين يهاجمون هذه اللجنة التي تقوم بواجبها خير قيام ولا يضيرها شيء أن كان بعض أقول بعض المتعاونين معها أو المساعدين لها طلعوا تربية كيزان وفاسدين مثلهم ، نحن كشعب سوداني نريد ونطالب وبقوة أرجاع كافة ما تم نهبه أو سرقته بواسطة نظام الكيزان المأفون ونطالب بإعادة كل كووووز الى ما كان عليه يوم 30 يونيو 1989م ، فمن كان يسكن في بيت جالوص يعاد الى بيت جالوصه ومن كان يسكن في قطية يعاد الى قطيته ومن أتي العاصمة بشيطة صفيح يعود الى شنطته التي أتى بها ومن ثم محاكمتهم جميعاً على ما أقترفوه من جرائم في حق هذا الشعب .