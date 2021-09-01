سهير عبد الرحيم تتحدث عن تهديدات وتكتب مجددا عن لجنة ازالة التمكين و وزير الصحة





((السادة الإخصائين والنواب.. بكل أسف لايمكننا مواصلة العمليات الباردة نسبة لعدم توفر الـ neostigmine المهم في العمليات تحت البنج الكامل وكل الـ stock بحوزتنا 32 أمبولة رأينا تركها للعمليات الطارئة))

الرسالة أعلاه عزيزي القاريء أرسلها رئيس قسم التخدير في مستشفى الأسنان لزملاءه الأطباء بالمستشفى في (قروب) المستشفى

بالمناسبة لا تخدعكم عبارة ٣٢ أنبولة فتعتقدوا أنها تكفي لعدد ٣٢ مريضاً ، هذا العدد يكفي لـ (١٦) مريض لأن الـ neostigmine تستخدم منه أنبولتين للمريض الواحد ، واحدة للتنويم و واحدة للإنعاش .

بمعنى عزيزي القاريء إذا شعرت بألم في ضرسك أو تعرضت لحادث حركة أو خلافه أدى لكسر في الفك أو أصبت بورم حميد كان أو خبيث في فمك فماعليك إلا أن تبحث عن حبة قرنفل تضغط بها على ضرسك لوقف الألم ، أما الكسور و الورم فتكتب وصيتك و تجهز كفنك و تنتظر الأجل المحتوم .

العقار أعلاه ليس الوحيد المعدوم هنالك أكثر من ثلاثة عشر عقار معدومة بالكامل من مستشفى الأسنان ، ومن أربعة عشر مستشفى آخر تلك العقارات :

glycopyrolate

phenylephrine

Calcium gluconate

Potassium chloride

Labetalol

Pethidine

Naloxone

Neostigmine

Pethidibe

Lasix

Flumazinel

Endotracheal tubes curved size 2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5

Endotracheal tubes armored same above size

نعم …تلك العقارات غير موجودة …وحين يطلب من الإمدادات الطبية مد المستشفى بهذه الأدوية تأتي الإجابة (لايوجد لدينا …؟؟) ، عبارة لايوجد لدينا ترددها الإمدادات الطبية منذ ثلاثة أشهر …!!!

الدكتور وزير الصحة الإتحادي عمر النجيب لقد تسلمت خطاباً من مديرعام وزارة الصحة لشؤون الإمداد يتعلق بنفاذ أدوية التخدير ، فما هو الإجراء الذي قمت به ، ..!!!

خارج السور:

إلى دجاج لجنة التمكين الذين طفقوا يسيئون إليّ و يتوعدوني برسائل التهديد …

لا تكونوا مغفلين نافعين الإساءة إلى سهير يُدفع لها بالدولار و الاسترليني فلا يخدعوكم بدراهم معدودة .

الآخرين ليسوا أفضل منكم …لا يمكن ناس (تنبز) يدفع لها دولار….و ناس جنيه سوداني …خاصةً أنكم تجتهدون و تعصرون عقولكم لذلك طالبوا بحقوقكم …

كمان جابت ليها خيار وفقوس و فساد حتى في حملات النبز ..

ما عجبني ليكم ….يلا شدوا حيلكم و ….أهاااا

ما تنسوا أفتحوا ملفاتي

و ….

تااااااني ….

حلوا لجنة التمكين و الفساد

وتاااااني …..

سريع بدون لف و دوران نريد كشف ب حساباتكم البنكية

kalfelasoar76@hotmail.com

صحيفة السوداني