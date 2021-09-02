مثول جعفر عبد الحكم أمام الجنائية





مثل أمام المحكمة الجنائية الدولية عبر (الإسكايب) من مقر النيابة العامة بالخرطوم والي وسط دارفور في العهد البائد جعفر عبد الحكم.

وعلمت (الصيحة) أنه جرى خلال مثول عبد الحكم وبحضور محاميه عبر (الإسكايب) أمام ممثل الادعاء ومحامٍ في الجنائية بلاهاي تقديم إيضاحات وشروحات لعبد الحكم بشأن المحكمة الجنائية، وطلبت الجنائية من عبد الحكم أن يكون شاهداً في أحداث دارفور، ورفض عبد الحكم طلب الجنائية بأن يكون شاهداً، وبحسب المعلومات فإن مثول عبد الحكم تم بتنسيق بين النيابة العامة والمحكمة الجنائية ووزارة العدل والجهات ذات الصلة.

ووفقاً لمعلومات الصحيفة الموثوقة، فإنه سبق مثول عبد الحكم عبر (الإسكايب) وصول وفد من المحكمة الجنائية إلى الخرطوم يتكوّن من شخصين أحدهما ألماني الجنسية والآخر جزائري، وطبقاً للمعلومات فإن وفد الجنائية التقى بعبد الحكم في مقر النيابة بالخرطوم.

وكانت النيابة العامة قد ألقت القبض على، عبد الحكم وأخضعته للتّحقيق فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في (تبرا) و(وادي صالح) بدارفور.

الخرطوم ــ محمد البشاري

صحيفة الصيحة