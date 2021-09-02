



أفادت صحيفة “إيران” الحكومية اليوم الخميس، بأن محاكمة مواطنين سويديين متهمين بالانتماء إلى “شبكة دولية لتهريب المخدرات” بدأت في العاصمة طهران.

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محاكمة سويديين اثنين في إيران بتهمة الإتجار بالمخدرات

02.09.2021 | 15:20 GMT

محاكمة سويديين اثنين في إيران بتهمة الإتجار بالمخدرات

صورة تعبيرية

Ronny Hartmann / AFP

أفادت صحيفة “إيران” الحكومية اليوم الخميس، بأن محاكمة مواطنين سويديين متهمين بالانتماء إلى “شبكة دولية لتهريب المخدرات” بدأت في العاصمة طهران.

وعقدت الجلسة الأولى للرجلين، وهما ستيفن كيفن غيلبرت وسايمون كاسبر براون، الأربعاء أمام الغرفة الخامسة عشر للمحكمة الثورية في طهران.

وبحسب “ميزان أونلاين”، الوكالة الرسمية للسلطة القضائية، فقد تم توقيف المتهمين اللذين دخلا إيران كسائحين وبحوزة أحدهما 9.8 كيلوغراما من الأفيون، والثاني 21 ألف قرص “ترامادول”، وهو دواء أفيوني لتسكين الأوجاع.

وكانت السلطة القضائية أعلنت في يوليو 2020 اعتقال مواطنين سويديين في إطار تفكيك “عصابة دولية للاتجار بالمخدرات”، دون كشف هويتيهما أو مكان أو زمان اعتقالهما.

ويأتي الإعلان عن بدء محاكمة سويديين في طهران في الوقت الذي تجري فيه محاكمة حميد نوري، المسؤول السابق في النظام القضائي الإيراني في ستوكهولم منذ العاشر من أغسطس بتهمتي ارتكاب “جرائم حرب” و”قتل” لتورطه المفترض في إعدامات جماعية لسجناء ماركسيين ويساريين في صيف 1988.

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