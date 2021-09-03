ضبط (600) برميل وقود مهرب بالشمالية





تمكنت قوة من شرطة المرور السريع بالولاية الشمالية قطاع الحفير من ضبط شاحنة على متنها متنها ستة صهاريج مصنوعة من الحديد معبأة بجازولين مهرب إلى جهة غير معلومة وذلك عند محطة الحفير بطريق أرقين دنقلا

. وأفاد مدير شرطة المرور السريع بالولاية الشمالية المقدم شرطة خضر حمد أنه تم اقتياد السائق والشاحنة إلي قسم شرطة مدينة دنقلا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد مدير مرور الولاية الشمالية أن السائق أفاد في أقواله الأولية أن الجاز المضبوط تم ترحيله من المثلث علي الحدود السودانية الليببة وأن الشحنة المضبوطة تقدر بـ600 برميل .

السوداني