مُبادرة لزيادة رواتب المعلمين إلى 500 دولار كحد أدنى





دفعت مبادرة “قوتنا في وحدتنا” لمعلمي ومعلمات السودان بمذكرة لرئيس الوزراء تُطالب بزيادة رواتب العاملين إلى ما يعادل 500 دولار كحد أدنى.

وكشف المعلمون عن وضع دراسة لمنصرفات أسرة صغيرة مكَونة من أربعة أفراد تبيّن من خلالها أن المنصرف يعادل 750 دولاراً مع عدم الإسراف والرفاهية.

وطالبت المذكرة بناءً على تلك الدراسة براتب يعادل 500 دولار كحد أدنى للمعلم في مدخل الخدمة.

وأكدت وضع سقف زمني للاستجابة لمطالب المعلمين أقصاه الثاني عشر من سبتمبر الحالي، وأنه في حالة عدم الاستجابة سيضطر المعلمون إلى تنفيذ إضراب شامل مفتوح وعصيان مدني.

وأكد المعلمون أنهم يعانون ضنكاً في العيش وضيق الحال بسبب قلة الراتب، الذي لا يتماشى مع واقع الحال حيث لا يكفي المعلم لثلاثة أيام من الصرف المُعتاد.

ونوهوا إلى أنّ المذكرة جاءت بعد معاناة حقيقية صبروا عليها وحرصاً على استقرار العملية التعليمية واستمرارها.

صحيفة الصيحة