النفط عند أعلى مستوى في 4 أشهر

قفزت أسعار النفط مع نهاية التعاملات إلى أعلى مستوى له منذ أواخر سبتمبر الماضي، وسط مخاوف متزايدة بشأن إيران.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتاً أو 1.23 % لتبلغ عند التسوية 68.40 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 82 سنتاً أو 1.31 % عند التسوية إلى 63.21 دولار للبرميل

يتجه الخامان لتحقيق أكبر ارتفاع شهري بالنسبة المئوية

ويتجه الخامان لتحقيق أكبر ارتفاع شهري بالنسبة المئوية منذ يوليو 2023، لكن يتوقع أن يرتفع سعر برنت بنحو 12%، وخام غرب تكساس الوسيط بحوالي 10 %.

ولفتت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن مخزونات ⁠الولايات المتحدة من النفط الخام انخفضت في الأسبوع المنتهي في 23 يناير بمقدار 2.3 ‌مليون برميل إلى 423.8 مليون برميل.

ويحوم الدولار قرب أدنى مستوى في أربع سنوات ‍مقابل سلة من عملات رئيسية أخرى، مما يقلل من تكلفة السلع الأولية المقومة بالدولار مثل النفط على حائزي العملات الأخرى.

