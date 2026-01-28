النفط يواصل الصعود والذهب فوق 5300 دولار

ارتفعت أسعار النفط اليوم (الأربعاء)، مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عاصفة شتوية عطلت إنتاج وصادرات الخام في الولايات المتحدة، في حين قدم التوتر في الشرق الأوسط دعما إضافيا، فيما واصل الذهب ارتفاعه الحاد ليتجاوز 5300 دولار للأونصة.

العقود الآجلة لخام برنت سجلت 67.85 دولار للبرميل

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، أو 0.4%، إلى 67.85 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا، أو 0.6%، إلى 62.74 دولار للبرميل.

وأشارت تقديرات المحللين والمتعاملين إلى تراجع الإنتاج الأمريكي بما يصل إلى مليوني برميل يوميا، أو نحو 15%، في بداية الأسبوع بفعل العاصفة الشتوية التي اجتاحت البلاد مما أدى للضغط على البنية التحتية للطاقة وشبكات الكهرباء.

وأفادت ‌خدمة تتبع ‌السفن “فورتكسا” بأن صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال من ‌موانئ ⁠ساحل الخليج ‌بالولايات المتحدة انخفضت إلى الصفر يوم الأحد الماضي.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، يستمر التوتر، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس (الثلاثاء)، إن “أسطولا حربيا” آخر يتجه نحو إيران، وإنه يأمل في أن تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن

في السياق ذاته، ارتفع الذهب ‌إلى ‌مستوى قياسي ‌جديد ⁠فوق ​5300 ‌دولار للأوقية (الأونصة) ⁠اليوم ‌(الأربعاء)، ليواصل ‍الارتفاع ‍التاريخي، ‍مع تزايد الإقبال على ​الملاذ الآمن وسط هبوط ⁠الدولار وحالة الضبابية الجيوسياسية.

وكان الذهب قد ارتفع بأكثر من 3% أمس، مع تراجع العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى في نحو أربع سنوات، وسط استمرار المخاوف الجيوسياسية وقبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية.

وارتفع المعدن النفيس بأكثر من 20% منذ بداية العام 2026.

من جهته قال كبير محللي ‌السوق ⁠لدى أواندا كلفن وونغ، إن ‌ارتفاع الذهب يرجع إلى الارتباط القوي جدا وغير المباشر بالدولار، ويرجع صعود أسعار الذهب خلال التعاملات الأمريكية أمس إلى تصريح ترامب ردا على سؤال عابر عن الدولار والذي أشار إلى توافق واسع النطاق داخل البيت الأبيض على أن يكون الدولار أضعف في المستقبل.

ويواجه الدولار “أزمة ثقة” إذ تحرك بالقرب من أدنى ⁠مستوياته في أربع سنوات اليوم؛ مما أدى إلى تزايد بيع العملة الأمريكية، بعدما قال ترامب ‌إن قيمتها “رائعة”، وذلك عندما سئل ‍عما إذا كان يعتقد أنه ‍انخفض أكثر من اللازم.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.9% إلى 115.11 دولار للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 117.69 دولار أمس الأول (الاثنين)، وقفزت بالفعل بنحو 60% منذ بداية العام، فيما زاد البلاتين في المعاملات الفورية 2% إلى 2692.60 دولار للأوقية ‌بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 2918.80 دولار يوم (الاثنين)، بينما ارتفع البلاديوم 1.4% إلى 1961.68 دولار.

أخبار24