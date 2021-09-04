القبض على فتيات أجنبيات تَسلّلن إلى الخرطوم سيراً على الأقدام





ألقت شرطة المعابر القبض على 17 فتاة أثناء مُحاولة تهريبهن إلى داخل العاصمة الخرطوم في ما يبدو أنه نشاط ضمن عمليات الإتجار بالبشر.

وقالت الشرطة في بيان نشرته على حسابها في “فيسبوك” إنّ 17 ضحية من ضحايا الإتجار بالبشر من النساء دخلن متسللات سيراً على الأقدام إلى داخل ولاية الخرطوم، وذلك بين المعبر 4 الدبيبة والمعبر 5 ود عجيل بقطاع شرق النيل.

وأشارت الشرطة إلى أنّ إحدى الضحايا تعرّضت للدغة ثعبان وتم إسعافها إلى مستشفى الشرطة، وأكدت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بوحدة شرطة مكافحة الإتجار بالبشر في شرق النيل.

صحيفة الصيحة