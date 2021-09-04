محاكمة ستيني بسرقة هاتف من مستشفى





أحالت الشرطة بلاغ لص يواجه اتهامات تتعلق بسرقة هاتف هواوي من شاب تبلغ قيمته “١٠٥” الف جنيه من داخل مستشفى بحري إلى المحكمة بعد أن وجهت له النيابة تهمة بموجب المادة ١٧٤ من القانون الجنائي ، وبحسب الوقائع وفق صحيفة اليوم التالي التي أوقفت بها السلطات المختصة المتهم أن بلاغاً دونه الشاكي قال فيه إن المتهم في الستينيات من العمر قد تمكن من سرقة هاتفه “هواوي” تبلغ قيمته “105” ألف جنيه من داخل مستشفى بحري وعند مطالبته بإرجاع الهاتف رفض وأنكر ارتكابه الجريمة ونفى صلته بسرقة الهاتف إلا أن تصوير فيديو كشف جريمة سرقة المتهم لهاتف الشاكي من داخل المستشفى وقدم الشاكي الفيديو كمستند اتهام أودع المتهم الحراسة وتم إخضاعه للتحريات وأنكر خلالها سرقة الشاكي عند اكتمال تحرياتها أوصت النيابة بإحالة المتهم للمحكمة لمخالفته المادة “174”من القانون الجنائي المتعلق بالسرقة.

الخرطوم ( كوش نيوز)