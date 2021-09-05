الفنانة ريماز ميرغني : لا يوجد شيء أسمه (قونات) هن مغنيات لديهن جمهور يسمعهن





كان ظهورها الفني الاول عبر برنامج (نجوم الغد) لتواصل بعدها في مسيرتها الفنية حتي مشاركتها في مواسم مختلفة في برنامج (أغاني وأغاني). غابت عن المشهد الفني لفترة طويلة بسبب الاصابة التي تعرضت لها وبعض المواقف الاسرية الصعبة التي جعلتها تنزوي عن الساحة الفنية.

جلسنا معها في هذا الحوار لمعرفة مزيد من التفاصيل عن أسباب الغياب الطويل ومن وقف معها في محنتها وماذا ستقدم لجمهورها الفترة المقبلة ومواضيع أخرى مختلفة ..

لماذا هذا الغياب الفني الطويل ؟

غبت من الوسط الفني نسبة للظروف التي مرت بها من الحادث الذي كسر ظهري والذي فقدت فيه سندي واخوي الكبير وركيزه البيت ولا أقول غير الحمد لله على ما اراد الله ونسأل الله الصبر.

تفاصيل الاصابة التي تعرضت لها من وقف معك من زملائك الفنانين؟

الإصابة كانت في يدي الاثنين الا أن الضرر الاكبر كان في اليد اليمني الا أن ثقتي في الله ولطفه وكرمه أنه ستعود يدي كما في السابق بإذنه تعالى.

من الذي وقف معك في محنتك من زملائك بالوسط الفني ؟

الذين وقفوا معي كثيرون منهم الفنان حسين الصادق وشكر الله عز الدين وجمال فرفور، الا أن الوقفه الحقيقية كانت من صحبات عمري الفنانة صباح عبد الله وافراح عصام.

هل شعرت بانفضاض الناس من حولك بعد ابتعادك من الساحة الفنية؟

ابدا والله لم أشعر بهذا الاحساس نهائي كل الناس كانوا يقنعوني بأن لابد من أن ارجع للساحة والحمدلله بعد صراع طويل من التفكير رجعت حتي اكسر حاجز الحزن الذي بداخلي وربنا يقدرني.

في رأيك.. ماهو التغيير الذي طرأ في الساحة ؟

لا يوجد اي تغيير في الساحة الفنية فقط التغيير يأتي من الفنان نفسه ومن انتاجه لاعماله الخاصة وتدشينها.

تفاصيل كليب (ساعي البريد) الذي قدمتيه مؤخرا ؟

كليب (ساعي البريد) كان بداية العودة للوسط الفني بدعم كبير جدا من الشاعر الجميل أحمد البلال الذي طرح علي الاغنية ولم اتردد لحظة في اختياري لها لانني حسيتها وعمر القصاص وقف معاي وقفة قوية جدا فأنا ممتنة له لما قدمه لي بعدها جاءت فكرة الكليب وانه لابد من موقع مناسب للتصوير فوجدنا كافي راقيا ومميزا جدا مvantage tea room فكرة الديكور لتفاصيل الاضاءة كانت جميلة جدا والتصوير اخد منا ثلاث ساعات ومن هنا أريد أن اشكر الفرق الذي قام على التصوير.

اختيارك للفنانة افراح عصام وصباح عبد الله للمشاركة معك في الكليب؟

أحببت في اول خطوة لي للعودة بانه لابد من أن يكونوا صحباتي اللائي وقفن معي خطوة بخطوة في كل تفاصيلي

رأيك في المغنيات اللائي يطلق عليهن لقب (القونات)؟

لا يوجد شئ اسمه (قونات) هذه القاب اطلقها بعض الشباب وسادت عليهم الا أنه طالما هناك جمهور يسمع لهن اذاً هن مغنيات ولديهن قاعدة جماهيرية كبيرة جدا

هل هناك لونية مختلفة ستطلين بها على جمهورك بعد هذا الغياب الطويل ؟

توجد اعمال كثيرة جدا سترى النور قريبا بإذن الله، كما لدي افكار وخطط معينة لطرح هذه الاعمال.

هل ستخططين لإحياء حفلات جماهيرية ؟

حاليا لايوجد تخطيط لحفل جماهيري لكن في وقت لاحق اكيد إن شاء الله سأسعى لها

هل شعرتِ بالحسد والغيرة من البعض؟…على ماذا ندمتِ؟

الغيرة والحسد موجودان في كل مكان وأي وسط كان فنيا ام غيره الا انني لم اشعر بهذا الاحساس والحمد لله لست نادمة عللا اي شيء.

علاقاتك مع زملائك بالوسط.. اين انت من الشلليات؟

علاقتي طيبة جدا مع كل الزملاء الفنانين ، فقط لا أحب الشلليات نهائيا ولا الاختلاط الكثير لان مشاكله كثيرة

هل من عودة لبرنامج (أغاني واغاني)؟

(اغاني واغاني) برنامج ضخم جدا وله متابعوه ومحبوه لانه قدم مجموعة متنوعة من الفنانين.. العودة اذا اتيحت لي الفرصة لا أظن أن أتردد.

متى ستخوض رماز تجربة الزواج ؟

الزواج قسمه من الله عندما يقول لها كوني ستكون كما أنني غير مستعجلة لان الاختيار المناسب هو الذي ينجح العلاقات.

هل عملتِ في مجال تخصصك الجامعي ؟

مجال المختبرات الطبيه اشتغلت فيه كثير الا أن الشغل في هذا البلد صعب حتى العائد المادي منه ضعيف برغم التعب والجهد الذي يبذل لايوجد عائد مجز، والبلد وحال البلد نفسه أصبح طاردا ، واذا قررت ارجع لهذا المجال سأفتح لي مختبرا خاصا لو ربنا سهلا.

جديدك القادم ؟

الجديد كثير واعمال مختلفة في لونيتها فقط ترقبوها.

حوار: محاسن أحمد عبد الله

صحيفة السوداني