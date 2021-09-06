حريق يقضي على (1736) نخلة ومنازل بدنقلا





تسببت اندلاع حريق ناتج عن اعمال نظافة باحدى مزارع النخيل للولاية الشمالية في القضاء على ( 1736) نخلة و(6) منازل غير مسكونة .

وتمكنت قوات الدفاع المدني بالولاية الشمالية من السيطرة على حريق مزرعة للنخيل بمنطقة (بنة) بمحلية دنقلا، بسبب أعمال النظافة للنخيل من الحشائش بواسطة المزارعين. .

وقال مدير ادارة الدفاع المدني بالولاية الشمالية العقيد شرطة عيد البلولة موسى، في تصريح لـ(المكتب الصحفي للشرطة) أنه ورد بلاغ عبر غرفة الطوارئ يفيد بنشوب حريق في احدى مزارع النخيل بمنطقة بنة بمحلية دنقلا، مشيرا الى انه وبموجب ذلك تمت الاستجابة السريعة للبلاغ حيث تم تحريك قوة مجهزة بكامل المعدات والتجهيزات الفنية و اللوجستية التي تتناسب مع طبيعة المهمة، منبها الى ان القوة وفور وصولها موقع الحادثة تعاملت مع الموقف ونجحت في إخماد النيران و السيطرة على الحرائق في زمن وجيز وعزل السنة النيران من الامتداد للمزارع المجاورة.

وناشد البلولة، المواطنين المتاخمين لمزراع النخيل توخي الحيطة والحذر في أعمال نظافة المزارع خاصة أن ثمار النخيل تعتبر المحصول النقدي الاول لإنسان المنطقة والولاية.

الخرطوم – محمد موسى

صحيفة الصيحة