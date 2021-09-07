وفاة واصابة 18 شخصاً في حادث مروري بطريق دنقلا





تسبب حادث مروري في وفاة 5 أشخاص وإصابة 13آخرين بالاذي الجسيم ، وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الحادث نتج عند محاولة سائق بص سفري متجه إلى جمهورية مصر تخطى مركبة تسير أمامه بصورة خاطئة ونتيجة للسرعة الزائدة اصطدم بمركبة دفار أدت الى سقوط البص السفري خارج الطريق وتعرضه للتلف وذلك قبالة قطاع أم صيد عند الكيلو 5غرب ولاية الخرطوم وفور وقوع الحادث تحركت شرطة المرور بقيادة رئيس مرور امدرمان وتم نقل الجثامين وإسعاف المصابين لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بدائرة الإختصاص.

الخرطوم: عرفة خواجة

صحيفة الجريدة