الشرطة تفك طلاسم حادثة سرقة (طلمبة) النيل بأم درمان





نجحت شرطة محلية كرري في إماطة اللثام عن بلاغ تقدم به الشاكي يفيد بأن مجهولاً تمكّن من تقييد المحاسب بالطلمبة بالحبال ووجود مبالغ مبعثرة بالمكتب.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة بتحرك قوة من شرطة محلية كرري بقيادة مدير المحلية بصحبتهم المتحري وعدد من أفراد المباحث وبزيارة مكان الحادث والوقوف عليه حيث وجد المحاسب مقيداً والنقود مبعثرة على الأرض والخزنة مفتوحة ولا اثر للكسر وباستجواب المحاسب أفاد بأنه دخل عليه شخصان يحملان مسدسات وأرغماه تحت تهديد السلاح على تحويل مبلغ (اثنين مليون جنيه) عبر تطبيق بنكك، ومن ثم قاما بنهب محتويات الخزنة بعد أن تم تقييده، وباستجواب العمال أفادوا بعدم دخول أشخاص لمكتب المحاسب ولم يسمعوا حركة أو أصوات غريبة، وبإعادة استجواب المحاسب وتضييق الخناق عليه أقر بكذب روايته وأنه تصرف بالمبلغ واختلق هذه الرواية حمايةً لنفسه من المحاسبة، تم القبض عليه واتخذت كافة الإجراءات القانونية في مواجهته.

الخرطوم: عرفة خواجة

صحيفة الجريدة