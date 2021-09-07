قوات سودانية تشادية توقف تسلل 30 مهاجراً غير شرعياً الى ليبيا





أحبطت القوات السودانية التشادية المشتركة عبور العشرات الى ليبيا بطريقة غير مشروعة، وتقرر اعادتهم الى بلدانهم.

وقال قائد القوات المشتركة من الجانب السوداني العميد ركن سعد الهادي البلولة إن القوات المشركة “افشلت تسلل 30 شخصا كانوا في طريقهم إلى ليبيا بطريقة غير شرعية عبر منطقة ام جرس التشادية والتي تقع في الحدود مع السودان”.

وأفاد بحسب وكالة السودان للأنباء ان من بين الذين ألقى القبض عليهم 22 سودانياً 5 اثيوبيين و3 جنوب-سودانيين.

وأشار الى إطلاق سراحهم بعد مساع واتصالات القوات المشتركة مع الجهات التشادية والأجهزة النظامية بالحدود دعما لإنفاذ تفويض القوات في مجال محاربة الإتجار بالشر.

ووصف إطلاق سراح المقبوض عليهم وتبادل المعلومات والاتصالات التي تمت بانه أحد إنجازات القوات المشتركة في محاربة الهجرة غير الشرعية بجانب دورها الاساسي في إرساء دعائم الامن والسلام، وتوطيد العلاقات الازلية بين البلدين في المناطق الحدودية للدولتين.

من جهته ثمن والي غرب دارفور الجنرال خميس عبد الله أبكر دور القوات المشتركة السودانية التشادية في الحد من الهجرة غير الشرعية ومساهمتها في تقديم الخدمات الإنسانية والتنموية بين الدولتين.

ووجه الوالي بان تتم اعادة كل المقبوض عليهم الى مناطقهم وبلدانهم بالتنسيق مع حكومة الولاية وكشف عن خطة لحكومته للتنسيق مع القوات المشتركة، وقيادات الإدارة الأهلية فيما يتعلق بتبادل الزيارات البينية لمعالجة الإشكالات الحدودية التي تنجم في فصل الحصاد.

صحيفة الجريدة