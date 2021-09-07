السيول والأمطار تغمر أجزاءً واسعة من أمدرمان وانقطاع طريق عطبرة هيا





تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس في غمر المياه أجزاء واسعة من أحياء البستان، المنصورة، المهندسين في أمدرمان، و غمرت المياه أيضاً الطرقات الرئيسية والداخلية، واغلقت نتيجة ذلك العديد من المحلات التجارية أبوابها ، في ظل أزمة مواصلات شهدتها العاصمة امس.

وأعلنت الهيئة القومية للطرق والجسور عن انقطاع طريق عطبرة – هيا – بورتسودان عند نقطتين في الكيلو 45 والكيلو 46 بسبب السيول الجارفة التي اجتاحت تلك المنطقة .

من جهتها طالبت الهيئة القومية للطرق والجسور مستخدمي الطريق القومي (عطبرة هيا بورتسودان) بتوخي الحذر نسبة لوجود قطوعات في الطريق بسبب الامطار الغزيرة التي هطلت الايام الماضية.

وكشف المهندس طارق أبو آمنة نائب مدير الصيانة بالهيئة عن وجود منطقتين شملهم الإنقطاع بطريق عطبرة هيا عند الكيلو (45) و(46) بطول يتراوح مابين (15-20) متر بجانب وجود إنجرافات في الطريق بطول إثنين كيلو متر.

وأكد جاهزيتهم لإصلاح الاعطال وقال إن معدات وآليات الهيئة قريبة من موقع الحدث تحركت لكنهم في انتظار انخفاض منسوب المياه لبدء العمل .

وأعلنت الهيئة القومية للطرق عن إرسال معدات (3) مواسير كبيرة لاصلاح الاعطال بطريق سنار سنجة في منطقة اب قعرة وأكد نائب مدير الصيانة ان العمل يجري حالياً لتركيبها.

وفيما يتعلق بالإنقطاع في ذات الطريق عند الكيلو (155) قال أبو آمنة ان استمرار الامطار تسببت في تأخير العمل مؤكداً الشروع في إصلاح الاعطال.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة