المحكمة تقبل طلب محام الحق العام في قضية الشهيد محجوب بتوفير مولد كهربائي





قدم الاتهام عن الحق الخاص (أولياء الدم) في قضية الشهيد محجوب التاج إبراهيم ” طلبا للمحكمة يلتمس من خلاله ان يوفر مولد كهربائي للمحكمة لاستمرار السير في اجراءات المحاكمة ، وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي على الرغم من ان المحكمة خاطبت الشركة القومية للكهرباء أكثر من مرة إلا أن الشركة لم تستجب لطلبها او تنسق معها برمجة القطوعات.

وقبلت المحكمة طلب الاتهام بالحق العام بأن يوفر المولد الجلسة المقبلة ومن ثم رفعت المحكمة الجلسة للمرة الثانية على التوالي.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة