“واتساب” يضيف إحدى أكثر الميزات المطلوبة في تحديثه الجديد





أضاف تطبيق “واتساب” أخيرا ميزة لطالما طالب بها مستخدمو “أندرويد” وiOS، ولكن ملايين الأشخاص للأسف لن يتمكنوا من استخدام الأداة المطلوبة عند إطلاقها.

وأضاف “واتساب” القدرة على نقل البيانات مباشرة من جهاز iOS إلى هاتف “أندرويد”. وتعني الميزة أنه يمكن لمستخدمي “واتساب” أخيرا نقل مكتبة الرسائل الخاصة بهم من “آيفون” إلى جهاز “أندرويد” عن طريق ربط جهازي أبل وغوغل باستخدام كابل.

ومع ذلك، إذا كنت ترغب في الاستفادة من هذه الميزة سهلة الاستخدام عند الإطلاق، فقد تحتاج إلى شراء هاتف جديد. وهذا لأن ميزة “واتساب” الجديدة متاحة فقط على أجهزة “سامسونغ غالاكسي”، وفق “سبوتنيك”.

وأعلن عن الميزة خلال أحدث حدث Unpacked من سامسونغ، مع توفر ميزة “واتساب” في البداية على Galaxy Z Fold 3 وZ Flip 3. وهي متوفرة الآن على جميع أجهزة “سامسونغ غالاكسي” التي تعمل بنظام Android 10 أو أحدث.

وإذا كان لديك هاتف “أندرويد” لم تصنعه سامسونغ، فسيتعين عليك إما شراء جهاز “غالاكسي” جديد – أو الانتظار حتى تشق هذه الميزة طريقها إلى هاتفك.

وستكون الميزة متاحة عبر تطبيق Smart Switch من سامسونغ.

وسيجعل هذا الانتقال من iOS إلى “أندرويد” أسهل كثيرا، حيث كان نقل محادثات “واتساب” سابقا بين الأجهزة يتطلب استخدام Google Drive أو نسخ iCloud الاحتياطية.

وفي حين أن ميزة “واتساب” متاحة فقط لمستخدمي “أندرويد” من سامسونغ، إلا أن الخبر السار هو أنها ستصبح متاحة على نطاق أوسع في المستقبل.

وعند الإعلان عن الميزة الجديدة في منشور مدونة عبر الإنترنت، قال “واتساب”: “إن إحدى أكثر الميزات المطلوبة لدينا هي إتاحة إمكانية نقل محفوظات الدردشة من نظام تشغيل إلى آخر عند تبديل الهواتف. عملنا بجد مع الشركات المصنعة لأنظمة التشغيل والأجهزة لإنشائها بطريقة آمنة وموثوقة. نحن متحمسون لبدء طرح القدرة على نقل سجل “واتساب” الخاص بك من iOS إلى “أندرويد”.

يحدث هذا دون إرسال رسائلك إلى “واتساب”، ويتضمن الرسائل الصوتية والصور ومقاطع الفيديو. وللبدء، تتوفر هذه الميزة على أي جهاز سامسونغ يعمل بنظام Android 10 أو أحدث، وستكون متاحة على المزيد من أجهزة “أندرويد” قريبا”.

ولنقل بيانات “واتساب” بسهولة بين جهاز iOS وهاتف “سامسونغ غالاكسي”، ستحتاج إلى كابل USB-C إلى Lightning.

وستحتاج أيضا على الأقل إلى الإصدارات التالية من هذه التطبيقات على الأجهزة ذات الصلة:

• تثبيت الإصدار 3.7.22.1 من تطبيق Samsung SmartSwitch أو إصدار أحدث على جهازك الجديد.

• إصدار “واتساب” iOS 2.21.160.17 أو إصدار أحدث على جهازك القديم.

• إصدار “واتس آب” 2.21.16.20 من “أندرويد” أو إصدار أحدث على جهازك الجديد.

وستحتاج أيضا إلى أن يكون لديك رقم الهاتف نفسه على جهازك الجديد كالجهاز القديم.

وفيما يلي دليل تفصيلي حول كيفية نقل بيانات “واتساب” بين هاتف iOS وجهاز “سامسونغ غالاكسي”:

• قم بتشغيل جهاز “سامسونغ” الخاص بك وتوصيله بجهاز “آيفون” عن طريق الكابل عندما يُطلب منك ذلك.

• اتبع تجربة سامسونغ Smart Switch.

• عند المطالبة، امسح رمز الاستجابة السريعة المعروض على الجهاز الجديد باستخدام كاميرا “آيفون”.

• اضغط على ابدأ على جهاز “آيفون” الخاص بك، وانتظر حتى تكتمل العملية.

• استمر في إعداد جهاز سامسونغ الجديد.

• عندما تصل إلى الشاشة الرئيسية، افتح “واتساب” وقم بتسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف نفسه المستخدم على جهازك القديم.

• اضغط على “تلقي” عندما يُطلب منك ذلك، واترك العملية تكتمل.

• قم بإنهاء تنشيط جهازك الجديد وسترى الدردشات في انتظارك.

• سيظل جهازك القديم يحتفظ ببياناتك ما لم تمسحها أو تحذف “واتساب”.

صحيفة البيان