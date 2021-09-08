المخلوع: أنا ممنوع من التصريح للإعلام





رفض الرئيس المخلوع عمر البشير أمس الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام على هامش محاكمته في قضية مدبري إنقلاب الإنقاذ.

وبرر البشير رفضه الإدلاء بتصريحات لمنعه من أي حديث لوسائل الإعلام دون أن يشير إلى الجهة التي منعته من التصريحات.

في وقت رصدت فيه (الصيحة) مخاطبة عضو هيئة الدفاع المحامي محمد الحسن الأمين، للرئيس المخلوع على مقربة من الصحفيين قائلاً ” لا تدلي بأي تصريحات صحفية لمندوبي الصحف من خلف سياج قفص الإتهام”.

الخرطوم ـــ محمد موسى

صحيفة الصيحة