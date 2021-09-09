نهر الدندر يتجاوز منسوب الفيضان ب26 سم





سجلت الخرطوم اليوم 17.25 متراً أقل من أعلى منسوب بـ 42 سم، و سجلت شندي 18.05مترا أقل من أعلى منسوب ب 39 سم، بينما تجاوز نهر الدندر منسوب الفيضان 13.50 متراً حيث سجل اليوم 13.76 مترا.

وسجل إيراد النيل الأزرق عند الحدود السودانية الأثيوبية 561 مليون متر مكعب في اليوم، أقل من معدل الفيضان ب 609 مليون متر مكعب. وسجل نهر عطبرة 267 مليون متر مكعب في اليوم فيما سجل النيل الأبيض 130 مليون متر مكعب في اليوم.

وتوقع بيان لجنة الفيضان إنخفاض تصريف المياه عند خزان الروصيرص 27 مليون متر مكعب ليبلغ 517 مليون متر مكعب مقابل 544 مليون متر مكعب ليوم أمس، وارتفع المنسوب في سنار 4 ملايين متر مكعب ليبلغ 556 مليون متر مكعب مقابل 552 مليون متر مكعب ليوم أمس، وفي جبل الأولياء ارتفع كذلك الإيراد ب 13 مليون متر مكعب ليبلغ 135 مليون متر مكعا مقابل 122 مليون متر مكعب ليوم أمس ، وارتفع المنسوب في مروي 17 مليون متر مكعب 649 مليون متر مكعب مقابل 632 مليون متر مكعب ليوم أمس.

وتنبأ البيان بارتفاع منسوب النيل غداً الجمعة بمعدل 1 سم في ود العيس ليسجل 16.56 متراً حيث سجل اليوم 16.55 متراً، ويتوقع انخفاض المنسوب في ود مدني بمعدل 3 سم ليسجل 19.51 متراً حيث سجل اليوم 19.54 متراً، كما يتوقع إرتفاع المنسوب في الخرطوم بمعدل 1 سم ليسجل 17.26 متراً حيث سجل اليوم 17.25 متراً، في حين يتوقع ارتفاع المنسوب في شندي بمعدل 3 سم ليسجل 18.08 متراً حيث سجل اليوم 18.05 متراً، ويتوقع ارتفاع المنسوب في عطبرة 5 سم ليسجل 15.57 وكان قد سجل اليوم 15.52 متراً، بينما يتوقع إرتفاع المنسوب في مدينة دنقلا بمعدل 10 سم ليسجل 14.50مترا وكان قد سجل اليوم 14.40 متراً.

وقررت اللجنة إستمرار تخفيض التصريفات خلف سد الروصيرص لتصبح في حدود 500 مليون متر مكعب في اليوم الى حين إشعار آخر، وكذلك مواصلة التخزين في مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت وخزان خشم القربة.

وأكدت اللجنة استقرار مستوى المياه في قطاع الروصيرص الخرطوم وقطاع شندي عطبرة، بينما يرتفع مستوى المياه في قطاعات: الخرطوم شندي في حدود 4 سم، مروي دنقلا في حدود 4 سم، عطبرة مروي في حدود 25 سم.

وناشد البيان المواطنين في كل القطاعات أخذ التحوطات اللآزمة.

سونا