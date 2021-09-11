السُّيول تُدمِّر (53) قرية وتضرُّر (15) ألف مُواطن بالنيل الأبيض





كشف والي النيل الأبيض إسماعيل وراق، عن دمار 53 قرية، وتضرُّر 15 ألف مواطن جرّاء السيول التي اجتاحت أجزاءً واسعةً من منطقة جودة.

واجتاحت السيول، قرى بوحدة جودة الإدارية بمحلية الجبلين التابعة لولاية النيل الأبيض وأدت إلى نزوح مئات الأسر إلى أماكن آمنة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وقال الوالي بحسب (التغيير)، إن السيول التي اجتاحت منطقة جودة أتت من النيل الأزرق وخلّفت أضراراً كبيرة لأكثر من 53 قرية. وأشار وراق إلى تضرُّر أكثر 15 ألف مواطن وأكثر من 1350 أسرة، لافتاً إلى عدم وجود خسائر في الأرواح حتى الآن.

ووصف والي النيل الأبيض، الوضع بالكارثي وأنه يحتاج لتدخُّل عاجل قبل أن يُوجِّه نداءً إلى الحكومة المركزية والمنظمات الإنسانية لتقديم المُساعدات اللازمة للمُتضرِّرين.

وأعلن الوالي، عن زيارة الدفاع المدني والهلال الأحمر ومفوضية العون الإنساني ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضح أنّ الولاية لم تتعرّف على الحجم الحقيقي للأضرار حتى الآن، وقال انّ عملية الحصر جارية لمعرفة حجم الضرر.

صحيفة الصيحة