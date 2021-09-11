مواطن بالجزيرة يدفع بشكوى لوالى الولاية ضد هيئة المياه





شكا احد مواطني مدينة ودمدني مما وصفه بالفوضى وعدم المسؤولية بهيئة مياه ولاية الجزيرة ، وذلك على خلفية البلاغ الذي دونه ضد الهيئة نتيجة الضرر الذي لحق بمنزله بحي اركويت مربع ٢٨٢ ، وانتقد الشاكي عبدالحفيظ عبدالباقي تماطل هيئة مياه الولاية في حل المشكلة بعد اتخاذ كافة الخطوات الاجرائية ، وقال لـ(الجريدة) تسبب عدم استجابة الهيئة للبلاغ في تصدع منزل الاسرة مما استدعى مخاطبة والي ولاية الجزيرة السابق اللواء ركن احمد حنان احمد صبير الذي وجه بدوره باحالة الشكوى لهيئة مياه ولاية الجزيرة ، وذكر انه قام بعرض مشكلته على والي الجزيرة عبدالله احمد علي ادريس الذي خاطب مدير عام وزارة التخطيط العمراني بالولاية وبدوره قام بتوجيه مدير عام هيئة مياه ولاية الجزيرة بالمعالجة العاجلة ، واضاف : ظللت اعاني منذ اعوام نتيجة الإجراءات التعسفية مما كلفني الكثير ولا حياة لمن تنادي، ودفع المواطن عبدالحفيظ بتظلمه لرئيس مجلس الوزراء لحسم قضيته التي وصفها بالعادلة في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد.

مدني: مزمل صديق

صحيفة الجريدة